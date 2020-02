Lazio, tanti auguri ad Angelo Peruzzi

L’attuale dirigente della Lazio oggi compie 50 anni. Con i biancocelesti ha vinto una Coppa Italia ed una Supercoppa Italiana

Angelo Peruzzi con la Lazio ha giocato sette stagioni (dal 2000 al 2007) ed ha chiuso la carriera proprio all’Olimpico. Dopo aver conquistato una Coppa Italia ed una Supercoppa Italiana, è rimasto in biancoceleste ricoprendo la figura di Club Manager e dimostrando attaccamento alla società.

Oggi l’ex numero uno compie 50 anni, proprio nel giorno della sfida più importante per i suoi ragazzi. Sì, sono anche un po’ suoi visto che tante volte ha fatto da mediatore ed ha contribuito alla coesione del gruppo. Il Cinghialone, come lo chiamavano i tifosi, è sempre stato un tipo di poche parole ma quelle poche sempre spese bene. In questi gesti si capisce che Peruzzi ormai rispecchia i valori della società: poche parole, tanti fatti e passione per il suo lavoro. Ingredienti che hanno aiutato la società a crescere sempre di più.