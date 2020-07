Lazio, pericolo giallo: Acerbi, Lazzari e Cataldi in diffida

Acerbi, Lazzari e Cataldi, in caso di cartellino giallo contro il Milan, potrebbero saltare la trasferta della Lazio con il Lecce di martedì 7 luglio.

Pericolo giallo per Acerbi, Lazzari e Cataldi. Sono questi i nomi dei giocatori entrati in diffida. Se dovessero essere ammoniti contro il Milan, non giocheranno la prossima gara di campionato, in programma martedì 7 luglio al Via del Mare. Insomma, massima attenzione domani sera all’Olimpico dopo le squalifiche di Immobile e Caicedo, ammoniti contro il Torino e costretti a saltare la partita contro la formazione di Pioli.