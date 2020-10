Lazio, Pereira oggi a Roma: domani le visite, possibile panchina con l’Inter

Lazio, Pereira in arrivo nella Capitale: domani le visite e domenica possibile panchina contro l’Inter di Conte.

Come dichiarato ieri dal direttore sportivo Igli Tare, Andreas Pereira dovrebbe arrivare oggi a Roma. Il centrocampista in arrivo dal Manchester United sosterrà le visite mediche nella giornata di domani.

Il giocatore potrebbe essere portato in panchina già contro l’Inter, match in programma domenica ore 15:00 allo Stadio Olimpico di Roma.

Entro le 12:00 di sabato, Inzaghi dovrà consegnare la lista dei convocati per la sfida contro i nerazzurri. L’arrivo di Pereira conferisce ulteriore qualità al centrocampo biancoceleste e potrà concedere, a rotazione, riposo sia a Milinkovic e Luis Alberto, ma eventualmente anche a Correa, considerando le buone capacità tecniche del brasiliano.