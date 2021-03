Lazio, Pereira celebra la prestazione contro il Bayern sui social FOTO

Al termine della sfida tra Lazio e Bayern Monaco, Andreas Pereira ha celebrato sui social la prestazione dei biancocelesti

Finisce qui l’esperienza in Champions League della Lazio. I biancocelesti perdono 2-1 all’Allianz Arena contro il Bayern Monaco, sfornando comunque una prestazione orgogliosa e coraggiosa.

Al termine del match, ha voluto celebrare la partita sui social anche Andreas Pereira, entrato nella ripresa. «Ma quelli che sperano nel Signore rinnoveranno la loro forza; saliranno con ali come aquile; correranno e non si stancheranno e cammineranno e non si affaticheranno» ha scritto il brasiliano su Instagram. Con coraggio, la Lazio esce a testa alta da questa Champions, con la speranza di rientrarci al più presto.