Marco Parolo chiuderà in biancoceleste: a fine stagione rinnovo contrattuale per l’ex Parma

Marco Parolo sarà biancoceleste a vita. Come riportato dalla consueta rassegna stampa a cura di Radiosei, l’ex Parma ha strappato la promessa di rinnovo. Il legame tra il centrocampista di Gallarate e la Lazio è forte, risorse come Parolo sono sempre utili alla causa laziale. Arrivato nella Capitale nel 2014, per il classe ’85 si prospetta la chiusura della carriera con la casacca biancoceleste indosso.