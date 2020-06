Lazio, per Luis Alberto media da urlo in quanto ad assist

Secondo il profilo Twitter CalcioDatato, il centrocampista della Lazio viaggia ad una media di 0.5 assist a partita

Prendendo in considerazione le 24 partite disputate prima dello stop per via dell’emergenza sanitaria, emerge un dato significativo riguardante il centrocampista della Lazio, Luis Alberto. Nello specifico il numero 10 biancoceleste viaggia ad una media di 0.5 assist su 24 partite considerato che in totale ne ha effettuati 12. Il “diez” spagnolo ha una media incredibile che lo colloca in cima a questa speciale graduatoria.

L’analisi di CalcioDatato, prende in esame il periodo che va dal 1998 ad oggi. Per quanto riguarda il campionato attuale, alle spalle di Luis Alberto, si colloca il romanista Pellegrini con una media di 0.48. Prendendo in considerazione, invece, il lasso di tempo riportato al secondo posto spicca Eugenio Corini.

In questo campionato Luis Alberto e Pellegrini stanno viaggiando ad una media assist che li collocherebbe rispettivamente al 1° e 3° posto come i centrocampisti con il più alto n° di assist per 90′ in una singola stagione di A dal ’98 ad oggi. pic.twitter.com/znQAwF2PT1 — CalcioDatato (@CalcioDatato) May 20, 2020