Lazio, per l’attacco avanza l’idea “El Mudo” Vazquez

Secondo Il Messaggero, in casa Lazio sarebbe tornata di moda l’idea Vazquez, attaccante del Siviglia.

La novità dell’ultima ora riguarda Franco Vazquez del Siviglia, un profilo che a Simone Inzaghi piace tanto e che era già stato accostato alla Lazio poco prima che riprendesse il campionato. L’italo-argentino non rientrerebbe nei piani di Lopetegui e non ha ricevuto nessuna proposta di rinnovo. La situazione con la Lazio si è riattivata. Così si legge nell’edizione odierna de Il Messaggero. Se il Siviglia non chiederà cifre astronomiche, sarà una trattativa da tenere d’occhio.