Lazio, ma Pellegrini? Slitta ancora l’esordio: il motivo. Sarri ne apprezza l’applicazione in allenamento ma lo considera ancora acerbo

Il fresco acquisto della Lazio, Luca Pellegrini, colpo del mercato di gennaio, non ha ancora esordito in campo. Il tecnico biancoceleste troverebbe il giocatore classe ’99 ancora acerbo per i meccanismi quasi perfetti della sua difesa, anche se ne apprezza l’applicazione in allenamento.

Secondo Sarri il difensore ha bisogno di lavorare ancora, siamo però quasi a metà marzo e lui non è ancora sceso in campo.