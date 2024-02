Lazio, Pellegrini finito fuori dai radar: secondo Sarri potrebbe avere più spazio, ma…La situazione

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, un interrogativo in casa Lazio oltre che su Kamada, c’è anche su Pellegrini, sparito dopo una prestazione non positiva a Bergamo.

Per l’allenatore non può convivere con Lazzari. Anche lui potrebbe avere più spazio, ma anche lui non sta brillando.