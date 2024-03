Lazio, Pellegrini: «Chiedo scusa per il rosso. Ha vinto l’antisportività, non è bastato…». Il post del biancoceleste dopo il match

A pochi minuti dal termine della gara tra Lazio e Milan, sono arrivate le parole, sui social, di Luca Pellegrini.

Il biancoceleste, espulso dal direttore di gara, ha scritto su Instagram: “Chiedo scusa alla squadra e ai tifosi, per il cartellino rosso. La prossima volta calcerò la palla fuori dallo stadio di sicuro, considerando che il sangue in faccia al mio compagno di squadra e il fatto che mi fermi non è stato sufficiente per l’arbitro. Ha vinto l’antisportività. Orgogliosi di questo gruppo, possiamo uscire a testa alta. Forza Lazio”.