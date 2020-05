Lazio, Pellegrini: «Autostima elevatissima, c’è l’alchimia giusta»

Lazio, le parole dell’ex calciatore Pellegrini in merito a quanto fatto dalla squadra di Inzaghi in questa stagione e non solo

L’ex calciatore Pellegrini è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per dire la sua sulla crescita della Lazio in questi anni.



«La Lazio è la squadra che ha trovato l’alchimia perfetta per raggiungere ogni tipo di risultato. Mi riferisco alla proprietà che, investendo in maniera oculata, ha allestito una squadra di altissimo livello grazie anche alla competenza dei dirigenti e dello staff tecnico, con Inzaghi che è cresciuto di pari passo con la squadra. Simone ha vissuto lo spogliatoio, è stato calciatore, ha un approccio diverso rispetto agli allenatori-teorici. È sempre stato umile, si è lasciato guidare mettendosi a disposizione della Società, accettando dalla gavetta nel settore giovanile alla disponibilità al trasferimento a Salerno».

CRESCITA – «L’ambiente biancoceleste ha dato a tutte le componenti la possibilità di crescere: fino a pochi anni fa non sarebbe mai partita con l’idea di vincere lo Scudetto. Ora c’è la voglia di arrivare e togliersi delle soddisfazioni, sempre lavorando quotidianamente, senza pressioni. Anno dopo anno, step by step, sono arrivati anche dei trofei che consentono di acquisire consapevolezza. Ora la squadra non tiene la tensione alta solo nelle partite decisive, ma per l’intera durata della stagione, l’autostima è elevatissima, c’è il corretto approccio nel quotidiano».