Lazio, Dazn esalta la strepitosa finta di Pedro con il Napoli che ha mandato in tilt Anguissa e Mctominay – VIDEO

Lazio, l’emittente streaming elogia con un bellissimo video la giocata di Pedro che ha mandato in tilt Anguissa e Mctominay sabato

Il pari di sabato scorso contro il Napoli, non consente a pieno alla Lazio di proseguire la strada verso un posto Champions, ma rallenta però la corsa alla vetta per gli azzurri di Conte. Uno dei protagonisti della serata dell’Olimpico è stato senza alcun dubbio Pedro, il quale ha contribuito a fare in modo che contro gli azzurri uscisse comunque un risultato positivo, anche se non è stata la vittoria. Dazn sui social incensa lo stesso calciatore spagnolo, immortalando un incredibile giocata che ha mandato in crisi il centrocampo partenopeo