Lazio, pausa nazionali agli sgoccioli: il club suona la carica in vista della prossima sfida -FOTO. Ecco il post pubblicato sui social

Inizia oggi la settimana di avvicinamento alla super sfida di sabato della Lazio contro la Juve. Il club ha pubblicato un post sui propri canali ufficiali per suonare la carica in vista della ripresa del campionato: la foto ritrae Felipe Anderson in allenamento.

Tudor si prepara all’esordio davanti ai suoi tifosi, ma ancora non ha lavorato con l’intero gruppo a disposizione.