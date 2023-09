Lazio, pausa Nazionali: ecco la strategia di Sarri in vista della Champions. Il tecnico utilizzerà questo periodo di stop come un secondo pre-campionato

In casa Lazio Sarri utilizzerà questo periodo di stop per le Nazionali come un secondo pre-campionato soprattutto per i nuovi acquisti.

Come riporta Il Corriere dello Sport eccetto Kamada, impegnato con il Giappone, i nuovi saranno a disposizione del Comandante: Guendouzi, Rovella, Pellegrini, Isaksen e Castellanos più Sepe saranno a Formello e potranno sfruttare l’occasione per entrare ancora meglio nelle idee del gioco dell’allenatore capitolino. In questa prima settimana di pausa Sarri ha predisposto solo una doppia seduta, giovedì 7 settembre, venerdì l’ultimo allenamento per poi ritrovarsi lunedì pomeriggio per iniziare a preparare le gare contro Juve e Atletico Madrid.