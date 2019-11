Lazio, Patric è il tuo talismano: con lui in campo solo vittorie

Lazio, secondo le statistiche il numero 4 biancoceleste rimane imbattutto in tutte le partite disputate

Nessuno l’avrebbe mai detto: con Patric in campo la Lazio è imbattuta. Secondo tuttomercatoweb.com infatti il numero 4 biancoceleste è una sorta di talismano per la squadra di Inzaghi. Parlano le statistiche: tutto è iniziato dalla sfida a Ferrara contro la SPAL che vedeva la Lazio in vantaggio sui ferraresi fino al cambio Patric-Vavro. Altra situazione simile è capitata qualche match dopo, nella sfida contro l’Atalanta di Gasperini. Con il subentro dopo l’intervallo del biondo laziale, la squadra di casa è riuscita a portare a casa un pareggio non scontato. Lazio vincente anche con Fiorentina e Torino, con Patric che ha giocato quasi tutti i 90 minuti in entrambi i match. Solo a Milano si è riposato ma è tornato a giocare domenica scorsa col Lecce.

«Ho un buon rapporto con il mister, fa le sue scelte ma mi fa sentire sempre importante» queste le parole di Patric verso Simone Inzaghi e pian piano sta riottenendo al fiducia di molti tifosi.

