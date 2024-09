Lazio, Patric si concede un po’ di RELAX tornando in Spagna in vista del Verona – FOTO

Lazio, lo spagnolo approfitta dei giorni di riposo concessi da Baroni e si rilassa tornando nella sua Spagna

Archiviato il pareggio con il Milan, la Lazio si prepara alla sfida di lunedì prossimo contro il Verona fondamentale per continuare a confermarsi dopo quanto di buono fatto con i rossoneri. Baroni visto che appunto si gioca tra una settimana con i veronesi, ha concesso alla squadra qualche giorno di relax e Patric ne ha approfittato per rilassarsi nella sua Spagna, come dimostrano le foto social pubblicate da quest ultimo