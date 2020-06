Lazio, Patric scalpita: «Non si molla, manca poco» FOTO

Lazio, Patric suona la carica in vista della ripresa. Il giocatore ha lanciato un messaggio su Instagram: «Non si molla»

Questione di giorni e anche la Lazio potrà tornare a calpestare l’erba degli Stadi d’Italia. Inzaghi sta mettendo benzina nella gambe dei suoi ragazzi che oggi si sono ritrovati a Formello per una partitella in famiglia.

A mantenere alta la concentrazione, ma soprattutto la motivazione, è sicuramente Patric: il giocatore non vede l’ora di rimettersi a servizio del mister per la causa biancoceleste. Il messaggio è chiaro: «Non si molla, manca poco».