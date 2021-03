Lazio, anche Patric posa con Immobile e la Scarpa d’Oro – FOTO

Anche Patric, difensore della Lazio, ha voluto celebrare il premio ricevuto da Ciro Immobile, posando su Instagram con lui

Sempre più entusiasti i compagni di squadra di Ciro Immobile per questo premio ottenuto. Il bomber della Lazio ieri è stato premiato con la Scarpa d’Oro conquistata la passata stagione e tutti gli altri giocatori biancocelesti hanno voluto celebrarlo, rendendogli omaggio sui social.

Con una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram ufficiale, anche Patric ha voluto posare insieme al numero 17 biancoceleste e insieme alla bellissima scarpetta dorata. Un riconoscimento che conta molto, non solo per Immobile, ma per tutto il mondo Lazio.