Lazio, Patric a rischio col Verona? Sarri valuta tre diverse soluzioni

La presenza di Patric in Hellas Verona-Lazio è a rischio, il tecnico Maurizio Sarri valuta tre possibili soluzioni al posto suo in difesa

La Lazio monitora attentamente la propria difesa verso la sfida di Serie A contro l’Hellas Verona. Come riportato stamane da Il Corriere dello Sport infatti, restano da valutare le condizioni di Patric dopo la noia muscolare accusata al polpaccio contro il Genoa. Nel caso lo spagnolo non dovesse recuperare (e si andrebbe quindi ad escludere questa primo opzione) a Sarri resterebbero altri due assi nella manica.

Un’ipotesi sul banco, si legge, potrebbe portare a Casale. Il centrale non gioca dalla gara col Feyenoord ed esattamente come per il prima citato Patric le sue condizioni verranno valutate in giornata. Da non sottovalutare anche la soluzione di Marusic adattato al centro, una via decisamente meno rischiosa della prima, ma comunque improvvisata. Insomma, Patric, Casale o Marusic “spostato”, a breve sapremo la decisione finale su queste tre possibilità.