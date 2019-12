Lazio, Patric fa visita in un ospedale oncologico per le festività – FOTO

Lazio, il biancoceleste Patric visita il reparto oncologico nella clinica Area 1 Arrixaca della sua Murcia

Un bel regalo di natale quello che ha fatto Patric ai bambini malati oncologici in una clinica della sua Murcia. Il numero 6 biancoceleste è tornato a casa per le feste e nella giornata di oggi ha organizzato una visita alla clinica Area 1 Arrixaca di Murcia, insieme ad altri calciatori della Federacion Murciana de Futbol. Tantissimi i regali per i piccolini: dai palloni da calcio ai giochi da tavola. Ecco qualche immagine dell’incontro dal profilo Instagram di Patric: