Lazio, Patric si scusa con Donati. Il giallorosso: «Sono cose che restano in campo»

Dopo il morso a Donati, durante Lecce-Lazio, Patric si è scusato sia personalmente che sui social con il giocatore giallorosso

Il morso di Patric a Donati è l’episodio più discusso di Lecce-Lazio. Il giocatore biancoceleste, consapevole di aver sbagliato, si è già scusato sia personalmente che sul suo profilo Instagram con un messaggio.

Scuse accettate, la risposta di Donati non si è fatta attendere: «Ci tengo a far sapere che @patric6 e’ venuto in spogliatoio a fine partita per scusarsi ed ho apprezzato molto il suo gesto, spero che chi dovrà decidere per la sanzione tenga conto di questi momenti in cui le emozioni possono prendere il sopravvento, ma poi sono cose che restano in campo». Insomma, pace fatta tra i due, adesso sarà il Giudice Sportivoa a decidere.