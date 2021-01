Lazio, parte il girone di ritorno: è il tallone d’Achille dell’era Inzaghi

La Lazio è alla vigilia della partita con l’Atalanta, che inaugurerà il girone di ritorno del presente campionato. Nelle prime due annate dell’era Inzaghi la squadra ha mantenuto al termine del ritorno il posizionamento in classifica guadagnato a fine girone di andata, mentre nelle annate successive ha sempre peggiorato il proprio rendimento. La compagine biancoceleste ha sempre fatto meno punti nelle ultime 19 sfide di Serie A rispetto al rendimento delle prime 19. La missione, per arrivare in Europa, è quella di invertire il trend. L’andata è stata terminata a 34 punti, e difficilmente con meno di 68 potrà essere centrata l’Europa dei grandissimi, forse neppure quella dei grandi. L’obiettivo è di ottenere uno score almeno pari o migliore della prima metà del campionato. A partire da Bergamo: contro gli orobici all’andata fu un 4-1 perentorio per i lombardi.