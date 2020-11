Lazio, Parolo: «Vogliamo prenderci la qualificazione a Dortmund, oggi abbiamo dominato»

Al termine di Lazio-Zenit Marco Parolo è intervenuto a Lazio Style Channel

«I traguardi nella vita si possono sempre raggiungere, volevo questo gol in Champions League, ci credevo tanto. Siamo soddisfatti perché lo spogliatoio è molto unito, inutile nascondersi: oggi vincere era importante per mettere un mattone importante per la nostra qualificazione agli ottavi. E’ chiaro che tornare in Champions dopo tanti anni e raggiungere la fase finale sarebbe un risultato importantissimo per noi. Classifica? Siamo in una buona posizione nel girone, ora vogliamo portare a casa punti importanti a Dortmund. Ottenere la qualificazione contro di loro sarebbe perfetto. Il gol? Avevo voglia di segnare, però sono soddisfatto soprattutto per il successo del gruppo. Oggi abbiamo dominato e potevamo fare qualche gol in più. Ora testa all’Udinese».