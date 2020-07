Lazio, Parolo da record: sempre in gol negli ultimi 10 campionati

Marco Parolo è sempre andato a segno nelle ultime 10 stagioni di Serie A: solo Quagliarella, Ilicic e Nainggolan come lui.

Una rete pesantissima, la prima messa segno da Marco Parolo in questo campionato nel match di martedi contro il Torino. Non solo per i 3 punti ottenuti dalla Lazio di Simone Inzaghi, che consentono ai biancocelesti di alimentare i propri sogni scudetto, ma anche per una statistica individuale che solo altri tre giocatori in Serie A sono stati in grado di raggiungere.

Negli ultimi 10 campionati, infatti (quindi dalla stagione 2010-2011), Parolo è sempre andato a segno. Una soddisfazione non da poco per il centrocampista di Gallarate, considerando che a condividere con lui questo singolare primato sono Fabio Quagliarella, Josip Ilicic e Radja Nainggolan, due attaccanti e, nel caso del centrocampista del Cagliari, un giocatore nettamente più propenso alla fase offensiva rispetto al numero 16 biancoceleste.

Con l’aquila sul petto, Parolo ha messo a segno un totale di 36 reti (27 in Serie A, 2 in Coppa Italia e 7 nelle competizioni europee). Il raggiungimento della fase a gironi della UEFA Champions League potrebbe essere il meritato coronamento di un decennio nel massimo campionato italiano, dall’esordio con il Cesena fino al vestire la casacca della prima squadra della Capitale.