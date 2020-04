Lazio, al ritorno in campo Parolo e Cataldi i jolly per la corsa scudetto

Lazio, due carte da giocare per mister Inzaghi quando si tornerà in campo: le garanzie di Parolo e Cataldi

Non solo i titolari, dietro il successo che la Lazio ha ottenuto fino allo stop del campionato molto del lavoro è stato fatto anche da chi è subentrato a gara in corso. Tra i migliori sicuramente Marco Parolo e Danilo Cataldi.

Come riporta la Gazzetta dello Sport infatti mister Inzaghi si affiderà proprio a loro due in caso di ritorno in campo. Parolo ha già collezionato 17 presenze (6 dal primo minuto), Cataldi invece 14 (1 dal primo minuto). Quando sono stati chiamati in causa però hanno sempre dato il loro contributo.