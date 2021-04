Biava: «Immobile e Acerbi convincenti in Nazionale»

L’ex difensore della Lazio Beppe Biava ha parlato del momento dei biancocelesti, soffermandosi su Immobile e Acerbi

L’ex difensore della Lazio Beppe Biava ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio, analizzando il momento dei biancocelesti, ma soffermandosi anche sull’avventura in Nazionale di Immobile e Acerbi.

ACERBI TITOLARE – Queste le sue parole: «L’Italia ha fatto bene, anche se magari non come ci aveva abituato qualche mese fa. L’importante era importante vincere. Per quanto riguarda i due laziali, Immobile è tornato al gol in Nazionale. Sia lui che Acerbi si sono resi protagonisti di prove convincenti. Hanno dimostrato di poter essere importanti per l’Italia. Anzi Acerbi potrebbe rubare il posto agli juventini».

IMMOBILE E BELOTTI – «Ciro ha avuto tante occasioni, però già il fatto che abbia creato vuol dire che s’è mosso bene. Fare due gol non è mai semplice e deve essere contento. Da lì deve ripartire per il campionato. Coppia Immobile – Belotti? Il tridente non esalta i due giocatori. Sono abituati a giocare con qualcuno a fianco nelle loro squadre. Faranno un’alternanza, anche perché hanno delle caratteristiche simili».