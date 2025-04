Lazio Parma rinviata a data da destinarsi, adesso è anche ufficiale. Tutti gli aggiornamenti

Condividi via email

Lazio Parma rinviata a data da destinarsi, adesso è anche ufficiale. Le ultime novità

I funerali di Papa Francesco, previsti per sabato 26 aprile a Roma, hanno posto seri dubbi sul regolare svolgimento delle gare di Serie A in programma quel giorno. In particolare su Como Genoa, Inter Roma e Lazio Parma, che rischiano il rinvio. Ora su questo punto sarebbe arrivata l’ufficialità tramite le parole del ministro Musumeci.

“Sabato il campionato di calcio sarà sospeso, mentre domenica le partite si giocheranno”. Lo fa sapere il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, al termine del Cdm di oggi.