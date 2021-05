Lazio Parma, probabili formazioni: mini turnover per Inzaghi

Questa sera andrà in scena all’Olimpico la sfida tra Lazio e Parma: ecco le probabili formazioni scelte dai due allenatori

Siamo arrivati al giorno della sfida: oggi la Lazio affronterà allo Stadio Olimpico il Parma, nella gara valevole per la 36esima giornata del campionato di Serie A. Un match delicato per i biancocelesti, che dovranno fare i conti anche con diverse assenze e con alcuni giocatori a rischio.

Infatti, Simone Inzaghi sta già pensando ad un mini turnover per la partita di oggi. Innanzitutto, non ci sarà mezzo centrocampo a causa di infortuni e squalifiche: l’unico titolare è Luis Alberto. Anche in attacco potrebbe esserci una chance per Muriqi dal primo minuto, mentre in difesa potrebbe rivedersi Patric per far rifiatare Marusic. In porta, infine, spazio a Strakosha, che torna titolare dopo tanto tempo. Ecco, dunque, le probabili formazioni della gara di questa sera.

LAZIO (3-5-2) – Strakosha; Radu, Acerbi, Patric; Fares, Luis Alberto, Cataldi, Parolo, Lazzari; Muriqi, Immobile. All.: Inzaghi.

PARMA (4-2-3-1) – Sepe; Valenti, Osorio, Die Rokx, Laurini; Kurtici, Sohim; Gervinho, Brunetta, Hernani; Pellé. All.: D’Aversa.