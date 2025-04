Lazio Parma, i precedenti con l’arbitro del match di campionato. I dettagli in vista della sfida

Di seguito i precedenti con Juan Luca Sacchi, della sezione di Macerata, a dirigere la partita tra Lazio e Parma.

I PRECEDENTI– Il fischietto di Macerata ha diretto in 6 occasioni i biancocelesti, con un bilancio assolutamente positivo di 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. Per lui si tratta la seconda volta in questa stagione che dirige la squadra di Baroni, dopo l’1-0 di Torino contro la Juve (e della discussa mancata espulsione di Douglas Luiz) e della prima volta assoluta in un Lazio-Parma.