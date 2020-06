Lazio, parla l’ex Mandelli: «Atalanta squadra molto fisica»

L’ex attaccante della Lazio, Paolo Mandelli, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style Radio

Paolo Mandelli, ai microfoni di Lazio Style Radio, ha espresso la sua disamina sul prossimo match che attende la squadra di Simone Inzaghi. Nello specifico ha posto l’accento sulla fisicità squadra orobica.

Queste le sue parole: «La Dea a è una squadra molto fisica, che fa della condizione una delle sue armi migliori. Bisognerà capire come arriverà alla ripresa. Credo che la partita si giocherà soprattutto sulle fasce: i bergamaschi amano fare densità sulle corsie e cambiare gioco finché non trovano una soluzione offensiva. La Lazio dovrà essere brava sfruttare gli spazi che gli uomini di Gasperini lasceranno per attaccare»

Successivamente si è espresso anche sulla novità dei cinque cambi: «Sarà importante il lavoro di tutto lo staff nell’ organizzare gli allenamenti. Dal preparatore al massaggiatore, passando per il secondo allenatore. La possibilità di fare 5 cambi può avere aspetti positivi e negativi: Inzaghi dovrà scegliere se ragionare a lungo termine e sfruttare spesso i cambi per far riposare i big, oppure ragionare di partita in partita e rischiare magari qualche infortunio. Bisognerà gestire tutte le risorse al meglio ma anche con fortuna»