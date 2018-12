Ora La Lazio sa solo pareggiare, ma nel 2002 fu record con Mancini

La Lazio ha collezionato quattro pareggi consecutivi ma il record è di Roberto Mancini

Da squadra che non pareggiava mai a quattro pareggi consecutivi. La Lazio sembra non trovare più la via della vittoria che manca ormai dalla gara di Europa League contro il Marsiglia e in campionato dalla vittoria dell’Olimpico contro la Spal. E’ passato troppo tempo da quando i ragazzi di Inzaghi hanno conquistato i tre punti e se fino ad ora la classifica non piange ancora, i biancocelesti distano un punto dal quarto posto e quattro dal terzo, è solo perchè anche le altre hanno arrancato compreso il Milan che ieri non è andato oltre lo 0-0 con il Torino. Eppure c’è un precedente che risale alla stagione 2002/03, la Lazio era allenata da Roberto Mancini e una delle guide dell’attacco era proprio Simone Inzaghi. In quel campionato i capitolini fecero sei pareggi consecutivi, dalla seconda alla settima giornata di campionato contro: Chievo, Torino, Milan, Atalanta, Perugia e Roma. A fine stagione però la Lazio si qualificò per i preliminari di Champions raggiungendo il quarto posto. Ancora nulla è perduto, ma la squadra di Inzaghi deve necessariamente ritrovarsi.