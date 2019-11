Pardo: «Lazio superiore al Milan, rossoneri da settimo posto»

Pierluigi Pardo ha parlato del momento in casa Lazio

Pierluigi Pardo, noto giornalista sportivo e telecronista di DAZN, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com e di Radio 24 per esprimersi sulla grande condizione della Lazio. Ecco le parole della penna romana.

LAZIO-TORINO – «Mercoledì ho visto malissimo il Torino, anche se va detto la Lazio è una grande squadra. La sconfitta con i biancocelesti può essere anche inconsciamente legata al derby, ma di certo la squadra di Mazzarri non arriva coi presupposti giusti alla gara con la Juve. Il Toro mi sembra scarico».

BIANCOCELESTI IN OTTICA MILAN – «In questo momento la Lazio è più forte del Milan come valori assoluti. Questa è un’anomalia, perché per storia i rossoneri ci si aspetta che siano una squadra che in questo momento non sono. Tutti i suoi problemi sono acuiti dal fatto che si chiami “Milan”, ma la rosa a disposizione di Pioli è da sesto/settimo posto».