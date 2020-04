Lazio, dall’Olgiata a Villa Borghese: tutti i parchi in cui potranno allenarsi i biancocelesti

Lazio, via libera per gli allenamenti si ma solo nei parchi di Roma: ecco dove potrebbero andare i calciatori biancocelesti

Manca poco al quattro maggio anche se in verità per i calciatori non cambierà molto. In base al nuovo decreto non potranno tornare ad allenarsi nei propri centri sportivi ma potranno andare a correre al parco. Per questo motivo il Corriere dello Sport ha condotto una curiosa analisi dei parchi che si trovano vicino alle abitazioni dei calciatori bianococelesti.

In maggioranza infatti utilizzerebbero il comprensorio dell’Olgiata: Luis Alberto, Parolo, Luiz Felipe, Leiva, Bastos, Correa, Proto, Jony, Strakosha, Vavro, Adekanye. La maggior parte dei giocatori abita infatti nella zona esclusiva di Roma. Villa Ada, Villa Borghese e Villa Balestra sarebbero invece i parchi a disposizione d mister Inzaghi, Lazzari, Patric e Caicedo. Immobile potrà scendere a Monte Mario mentre Radu e Cataldi alla Giustiniana. Marusic e Guerrieri che invece abitano vicino Formello sono relegati al parco dell’Eur Torrino.