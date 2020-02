Lazio, Gabriele Paparelli: «C’è da sostenere il gruppo e i laziali ci sono»

Gabriele Paparelli è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel nel giorno del suo compleanno per commentare il felice momento laziale

Oggi Gabriele Paparelli ha compiuto 49 anni e per questa speciale occasione, è intervenuto davanti le telecamere di Lazio Style Channel per festeggiare anche l’andamento della sua squadra del cuore.

Intervenendo, Paparelli ha ironizzato: «Come sto? Beh, insomma. Inzaghi potrebbe fare meglio, la Lazio va così così… Poi Acerbi e Lulic si sono fatti male, mi hanno rovinato il compleanno…(ride, ndr). È incredibile quello che sta succedendo, sarebbe un regalo enorme. Ultimamente sono venuto spesso allo stadio, ho saltato solo la sfida contro l’Inter perché era domenica sera. Tutte le scaramanzie che usavo ormai non servono più a niente (ride, ndr). La squadra è partita per conto suo, non si ferma. Speriamo continui così. Il tifoso biancoceleste esce fuori sempre. Sia nei momenti di felicità che di sofferenza, ricordo come in Serie B l’Olimpico fosse sempre pieno. C’è da sostenere il gruppo e i laziali ci sono. Allo stadio si respira sempre una grande atmosfera, tanti bambini, sta diventando una favola. Mi sto divertendo tanto e già questo mi basta, poi nel caso in cui ci dovesse essere la ciliegina sulla torta, come su quella del mio compleanno… Ben venga!».