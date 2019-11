Lazio, Papadopulo: «Terzo posto meritato. Luis Alberto? Il migliore»

Lazio, l’e allenatore biancoceleste ha parlato del momento della squadra di mister Inzaghi che si trova al terzo posto in classifica

Lazio, Giuseppe Papadopulo è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb analizzando l’inizio stagione dei biancocelesti.

«Terzo posto meritato che può conservare fino alla fine. L’assenza dell’Europa League sento dire che possa essere un vantaggio, ma gravitare in queste competizioni è comunque importante. In campionato ha dimostrato il suo valore e ripeto può ambire a grandi traguardi. Luis Alberto mi ha colpito per le giocate e la continuità che sta avendo».