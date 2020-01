Lazio, Pantano: «Chi parla di fortuna non merita di essere ascoltato»

L’ex schermitore, ormai conduttore radiofonico a Radiosei, su Twitter commenta la vittoria della Lazio e le voci che circolano sul web

La Lazio vince contro il Napoli e conquista la decima vittoria consecutiva, con l’ennesimo gol nei minuti finali.

Stefano Pantano, grande tifoso biancoceleste e conduttore radiofonico, si congratula con la squadra su Twitter, scrivendo: «Una vittoria ancora più importante perché ottenuta contro un ottimo Napoli, forse il migliore della stagione. Avanti Lazio!». Successivamente, l’ex schermitore, si rivolge a chi definisce la squadra di Inzaghi fortunata, e dice: «Quelli che parlano di fortuna per la Lazio non conoscono o volontariamente ignorano la storia di questa società. Non meritano quindi di essere ascoltati e/o considerati… avanti Lazio!». Inzaghi e i suoi conquistano ancora i tre punti, sudando e combattendo, il resto conta poco.

Quelli che parlano di #fortuna per la #SSLazio non conoscono o volontariamente ignorano la storia di questa società. Non meritano quindi di essere ascoltati e/o considerati… #avantilazio ! — Stefano Pantano (@Stefano_Pantano) January 12, 2020