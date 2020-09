Gazzetta dello Sport – Lazio, da Pandev a de Vrij, quando la Lotito rompe con i big

La Gazzetta dello Sport ricorda tutti i casi in cui il rinnovo di alcuni big della Lazio non è andato a buon fine

Quello dei rinnovi contrattuali è sempre stato un terreno minato per Lotito. Un capitolo dolente che ha attraversato l’intera sua gestione. Dai casi Pandev e Ledesma del 2009 fino a quelli più recenti che hanno riguardato De Vrij e Keita.

Certo, rispetto ai primi anni, quando Lotito amava rinviare gli appuntamenti per i rinnovi per poi andare allo scontro quando era ormai tardi, adesso la situazione è cambiata. Così si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Si spiegano così i recenti rinnovi incassati per Luis Alberto e Immobile. Ma poi certi eccessivi tatticismi riemergono e nascono casi come quello di Acerbi.