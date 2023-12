Lazio, Pagellone del 2023: Pellegrini, il “laziale” che chiede più spazio

Luca Pellegrini ha vissuto un difficile 2023 con la Lazio, l’impegno del “tifoso” capitolini chiede ora più spazio

Siamo finalmente giunti alla conclusione del pagellone del 2023 della Lazio. Occasione per incorniciare la stagione di Luca Pellegrini, la freccia di Sarri che (come da lui stesso confessato) ha la fortuna di giocare nella squadra per cui fa il tifo: quella capitolina.

Arrivato a Formello lo scorso gennaio il suo anno non è stato dei più facili, complice la densità di uomini in maglia biancoceleste nella medesima zona del campo da lui occupata. Quando entra l’attaccamento alla maglia si traduce spesso in sudore ed intensità. Ora sarà fondamentale accompagnare l’impegno a maggiore precisione, complice si spera, un maggior minutaggio concesso. Voto 6-.