Lazio, Pagellone del 2023, Sarri: un anno da Champions, con qualche neo 

Il 2023 è stato un anno decisamente positivo per Maurizio Sarri, dal secondo posto in A agli ottavi di Champion, ecco il suo voto

Continuano le nostre pagelle del 2023 della Lazio. Ora, dopo aver analizzato attentamente i calciatori è tempo di pensare al voto da regalare a colui che li coordina in campo: Maurizio Sarri.

Quello che andrà a concludersi oggi è stato senz’ombra di dubbio un anno positivo per il tecnico. Pesa nella valutazione il secondo posto conquistato in Serie A al termine della passata stagione e gli ottavi di Champions conquistati in quella attuale. Unica nota dolente il (momentaneo nono posto in graduatoria) e il difficile inserimenti degli ultimi acquisti di mercato: Castellanos e Kamada in primis. Voto? 7+.