Lazio, pagellone 2023: Isaksen, l’inizio di un qualcosa di dolce. Il voto al 2023 biancoceleste dell’esterno danese

Arrivato in estate dalla fredda Danimarca, Gustav Isaksen ha sempre incuriosito tutti i tifosi della Lazio, per il potenziale ed il talento fatto vedere in giro per l’Europa.

Non sempre scelto come titolare, non sempre prestazioni da ricordare, ma alcuni lampi che lasciano e fanno sognare tutti i tifosi biancocelesti. La prima rete in Italia, con il Frosinone, lascia presagire qualcosa di bello. L’inizio di un qualcosa di dolce, o forse, la nascita di una star. Voto? 6 +