Lazio, Pagellone del 2023: Guendozui, il “rimpiazzo” che sogna da leader

Arrivato per sostituire Milinkovic, Guendozui ha inanellato un ottimo 2023 con la Lazio, e ora sogna un futuro da leader

Senza interruzione alcuna ci addentriamo nel centrocampo per continuare il nostro percorso per le pagelle del 2023 della Lazio. A sbarrarci la strada è Mattéo Guendouzi, l’investimento estivo più atteso dei capitolini, arrivato per sostituire Sergej Milinković-Savić.Una cosa della sua metà di stagione con Sarri è chiara: guai a chiamarlo “rimpiazzo”.

Dopo due-tre sfide per carburare il francese è entrato alla perfezione nei meccanismi del club, ritagliandosi un ruolo di inamovibile titolare. La prestazione di Coppa col Genoa è l’apoteosi del carattere e delle abilità dell’ex Marsiglia che (come da lui stesso confessato) sogna un futuro biancoceleste. Voto? 6.5.