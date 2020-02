Lazio, Ousmane Dabo compie 43 anni

Il francese che regalò la Coppa Italia del 2009 segnando il rigore decisivo contro la Sampdoria, oggi compie gli anni

Due coppe Italia, una Supercoppa Italiana e 154 presenze spalmate in cinque anni: questa la carriera di Ousmane Dabo con la Lazio.

Il centrocampista, molto fisico e con grande forza mentale, è arrivato a Roma nel 2003 dall’Atalanta: resta tre anni vincendo una Coppa Italia nel 2004 e poi nel 2006 viene ceduto in prestito al Manchester City. Dopo una stagione poco felice in Inghilterra (solo 18 presenze ndr), il francese ritorna in biancoceleste e rinasce, diventando un vero e proprio punto fermo della squadra. Nella finale di Coppa Italia del 2009 contro la Sampdoria, segna il rigore decisivo che riporta il trofeo tra gli artigli delle aquile dopo ben 4 anni. Oggi Dabo compie 43 anni ed è rimasto molto attaccato ai colori biancazzurri: quando può viene a vedere le partite all’Olimpico e il pubblico lo accoglie sempre con affetto.