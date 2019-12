Lazio, Orsi: «Allo stesso livello di Inter e Juventus»

Lazio, il commento di Orsi dopo la vittoria biancoceleste sulla Juventus di Maurizio Sarri all’Olimpico.

Lazio tra le grandi della Serie A: è lì che la vede bene Fernando Orsi. Ecco le sue parole ai microfoni di TMW Radio: «Inzaghi ha attraversato un percorso di crescita che lo ha portato ad essere pragmatico ed a prendere le decisione giuste nei momenti cruciali. È riuscito a far convivere giocatori di grandissimo talento tutti insieme. Al momento la Lazio a livello di gioco è alla pari di Inter e Juve, sono solo inferiori come organico».

«Con la Juventus hanno giocato benissimo e vinto con grande merito, penso che il centrocampo laziale abbia qualcosa in più di quello bianconero. Sarri ha ruotato diversi giocatori in mezzo mentre la Inzaghi ha giocatori che giocano da anni insieme. Spostare Luis Alberto e Milinkovic più dietro per tenere Correa a supporto della punta è stata una grande mossa e non era semplice farlo, i giocatori si sono messi a disposizione del mister».