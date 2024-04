Lazio, Orlando: «Tudor è un allenatore con le p***e, ha riportato entusiasmo» Le parole dell’ex giocatore

Intervistato dai microfoni di TMW, Massimo Orlando, ha parlato cosi del nuovo allenatore della Lazio, Igor Tudor:

«È un allenatore preparato, che ha le palle. Con delle idee, ha riportato freschezza ed entusiasmo, si è visto. Ora vedremo. Ha fatto vedere che cambia tatticamente anche in corsa. Per me il cambio è arrivato troppo tardi con Sarri, ma c’è ancora qualche obiettivo da portare a casa»