Lazio, Orlando: «Squadra scollegata, campagna acquisti non azzeccata» Le parole dell’ex calciatore

Massimo Orlando, ai microfoni di TMW RADIO, ha parlato di Lazio:

«Mi sembra che non ci sia più rapporto tra tutti, è una squadra scollegata, che non ha anima, fa fatica a trovare soluzioni. Però è non solo colpa dell’allenatore, ma anche di una campagna acquisti non azzeccata»