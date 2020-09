Secondo Il Messaggero la Lazio non ha ancora abbandonato l’idea Kumbulla, mentre rispunta l’idea Gouweleeuw.

Resta in standby Kumbulla: non scende sotto i 20 milioni di euro, il Verona. Occhio ai movimenti del ds della Lazio, Tare, in Bundesliga: rispunta pure Gouweleeuw dell’Augsburg come idea. Così si legge nell’edizione odierna de Il Messaggero.