Lazio, Onofri: «Stagione sensazionale. Parma? Sarà un match difficile»

Lazio, l’ex difensore Claudio Onofri ha commentato il pareggio col Verona ai microfoni di Lazio Style Radio

Un pareggio che vale oro: lo 0-0 col Verona si può considerare più un punto guadagnato che due persi. L’ex difensore Claudio Onofri ha analizzato il match dell’Olimpico ai microfoni di Lazio Style Radio:

«La partita di ieri è stata bella ed equilibrata. La Lazio avrebbe potuto vincerla ma anche l’Hellas Verona ha avuto le sue occasioni, cercando il successo fino alla fine. La stagione della Lazio rimane clamorosa, lo dimostrano i tanti record centrati dalla squadra di Inzaghi. Ieri è mancata un po’ di lucidità ma è normale, il pareggio contro il Verona non cambia il volto della classifica biancoceleste. A Parma ci sarà un’altra partita difficile, i ducali hanno una rosa superiore a quella veronese. Immobile e compagni potranno dire la propria fino alla fine del campionato. La Lazio si conosce a memoria, l’allenatore è sempre lo stesso e per questo può insidiare il primo posto. Saranno poi i dettagli a fare la differenza, ma il valore della squadra non cambia».