Garlaschelli: «La Lazio sta bene, può rientrare nelle prime quattro»

Garlaschelli ha commentato il periodo che sta attraversando la Lazio, analizzando la vittoria nel derby

Renzo Garlaschelli, ex calciatore della Lazio, ha commentato il momento della Lazio sulle frequenze di Radiosei. Ecco le sue parole:

«L’errore sui cambi della Roma è un errore madornale, viene da ridere, ma evidentemente può accadere. La Lazio ha perso qualche punto di troppo, ma la sensazione è che nelle prime quattro ci possa stare alla grande. La storia di Inzaghi e la Lazio è bella, ma attenzione che nel calcio le cose cambiano in fretta. Dopo il derby la Lazio si è rialzata, mi sembra che non sia brillante come lo scorso anno ma stia bene».