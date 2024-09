Lazio, l’Olimpico è un FORTINO: questa sera contro il Verona l’OBIETTIVO è questo!

Lazio imbattuta in casa all’Olimpico nelle ultime partite: i numeri dei biancocelesti davanti al pubblico casalingo

La Lazio tra le mura amiche non perde più: come riportato dal Corriere dello Sport, il rendimento dei biancocelesti all’Olimpico nelle ultime 7 partite è di 5 vittorie – 4 Tudor, 1 Baroni – e 2 pareggi.

In caso di vittoria o pareggio anche questa sera contro il Verona si arriverebbe ad una striscia di imbattibilità casalinga di 8 partite, un tassello in più per cercare di avvicinarsi – e in futuro superare – al record di 19 risultati utili consecutivi ottenuto tra il novembre 2020 e il dicembre 2021.