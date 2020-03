Lazio, l’Olimpico è un fortino: record dell’era Lotito

Lazio, i biancocelesti sono imbattuti da 14 giornate all’Olimpico: mai una striscia così positiva nell’era Lotito

All’Olimpico non si passa. Chiunque arrivi in casa dei biancocelesti avrà di sicuro da preoccuparsi. Anche ieri la squadra di Inzaghi ha battuto il Bologna grazie alle reti di Luis Alberto e di Correa.

Come riporta Lazio Page con la vittoria di ieri sale a 14 la striscia di imbattibilità interna della Lazio, è il record dell’era Lotito. Per trovare una striscia più lunga bisogna tornare al 2000/01-2001/02 (22), per trovarne una più lunga in una singola stagione al 1999/00 (17).